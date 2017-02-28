Основателя Gulagu.net Владимира Осечкина вызвали на допрос в Следственный комитет после обысков у координатора проекта Елены Абдуллаевой, передает РИА Новости.

По словам самого Осечкина, вызов он получил по электронной почте.

«Во время обысков у Елены Абдуллаевой и Зои Световой и я сам получил повестку от следователя по расследованию особо важных дел (с требованием — ред.) срочно явиться на допрос 7 марта якобы для опроса по существу моих же заявлений о фактах коррупции в ФСИН», — рассказал он.

Осечкин не исключил, что сегодняшние обыски у Абдуллаевой и Световой могут быть связаны с их правозащитной деятельностью.

Ранее во вторник стало известно, что к координатору проекта Gulagu.net и бывшему члену московской Общественной наблюдательной комиссии Елене Абдуллаевой пришли с обысками. Отмечалось, что следственные действия связаны с уголовным делом в отношении сына Абдуллаевой, которого обвиняют в краже телефона. Осечкин назвал это дело «сфабрикованным».

Правоохранительные органы также нагрянули с обысками к другому бывшему члену ОНК Москвы, журналистке Зое Световой. Как сообщили в Следственном комитете, обыск проводился из-за документов о «похищенных Михаилом Ходорковским» деньгах, которые могли хранится у нее дома. Следственные действия в квартире Световой продолжались около 10 часов.

Юлия Минеева