Депутаты Европарламента и представители Совета ЕС договорились о введении безвизового режима для граждан Украины, передает Интерфакс.

Речь идет о краткосрочных поездках в страны Евросоюза. Имеющие биометрические паспорта граждане Украины смогут приезжать в ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода в целях бизнеса, туризма или по семейным делам.

Также власти ЕС оставляют за собой право использовать механизм приостановки безвизового режима в случае необходимости.

Теперь эти договоренности должны быть одобрены Комитетом Европарламента по гражданским свободам, а затем Европарламентом в целом, после чего решение официально утвердит Совет ЕС.

Накануне Совет ЕС одобрил введение безвизового режима между странами союза и Грузией. Речь также идет о поездках на срок до 90 дней.