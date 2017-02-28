Суд оставил в силе решение по иску «Роснефти» к депутату Госдумы Валерию Рашкину, политической партии КПРФ и информационному агентству «Росбалт» о защите деловой репутации.

Рассмотрев спор в апелляции, Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменений: две публикации – «Валерий Рашкин: Правительство официально разрешило руководству «Роснефти» воровать» и «Рашкин: Разрешая «Роснефти» скрывать коммерческую информацию, Минэкономики поощряет воровство» − признаны недостоверными и порочащими репутацию нефтяной компании.

Вместе с тем, суд отклонил претензии к самому депутату Валерию Рашкину. Юристы госкомпании не смогли доказать, что именно он дал комментарий сайту КПРФ. В апелляционном суде представители нефтяной компании просили суд признать авторство и ответственность Рашкина за свой комментарий.

От своих слов о «Роснефти» Валерий Рашкин отказался еще в суде первой инстанции. Его представитель настаивал, что автором спорных сведений была пресс-служба московского комитета КПРФ, сам он дословно ничего такого не говорил, а спорные сведения «не подтверждаются фактическими обстоятельствами».

«Пресс-служба ошибочно разместила черновик некой публикации, изготовленный неустановленным лицом в неустановленное время. В настоящий момент эта ошибка (провокационные действия) третьих лиц исправлена», – утверждал представитель Рашкина в суде. Адвокат Кирилл Сердюков объяснил «Новой», что под провокацией имеются в виду хакеры, и Рашкин «просто жертва сложившихся обстоятельств, как и любой иной оппозиционный политик».

Доказать обратное юристы «Роснефти» не смогли, поэтому обратились в следственный комитет – тот сейчас выясняет, кто то «неустановленное лицо», создавшее исходный файл с комментарием депутата про «Роснефть».

Отметим, что поводом для публикаций, о которых идет речь, стало письмо замминистра экономического развития Николая Подгузова о финансовой информации, которая не должна упоминаться в публичном годовом отчете госкомпаний. В документе говорится, что раскрытие некоторых сведений может снизить конкурентоспособность госкомпаний.

На сайте «Росбалта» и КПРФ появился комментарий Рашкина, в котором говорилось, что «топ-менеджменту «Роснефти» позволили скрывать факты мошенничества и коррупционных сделок».

Оба информационных ресурса удалили публикацию еще до вынесения решения и не стали ничего обжаловать.