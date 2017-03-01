Неизвестные избили депутата подмосковного городского поселения Ступино Николая Кузнецова, сообщил журналист «Независимой газеты» Алексей Горбачев.

Как утверждает Горбачев, на депутата напали двое — в течение нескольких минут они били его по голове.

«Врачи зафиксировали у него сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей головы. Николай попросил не публиковать его фото. Он не исключает, что происходящее является местью за вышедшую на днях газету "Город на Оке", для которой он предоставил материалы своих депутатских расследований, изобличающих коррупцию в руководстве города Ступино и Ступинского района», — написал Горбачев.

Речь идет о расследованиях, касающихся деятельности главы Ступинского района Павла Челпана. По утверждению Кузнецова, Челпан мог принуждать иностранных инвесторов перечислять миллионы долларов в благотворительные фонды, учредителями которых были «друзья и подчиненные» главы города.