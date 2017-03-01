Новый миграционный указ президента США Дональда Трампа, который будет подписан 1 марта, запретит въезд в страну гражданам семи стран, которые были упомянуты в первоначальном указе. Об этом сообщает Politico.

Согласно указу, под временным запретом также окажется прием беженцев в США. При этом, в отличие от первого распоряжения, в нем не будет постоянного запрета на въезд беженцев из Сирии.

При этом, по данным Associated Press, Ирак будет исключен из списка стран, гражданам которых будет временно запрещен въезд в США.

Напомним, 27 января Дональд Трамп, ужесточающий порядок приема беженцев и установивший запрет продолжительностью 90 дней на допуск в страну граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, для беженцев из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней.

3 февраля, решение об отмене указа Трампа принял судья Джеймс Робарт в Сиэттле, штат Вашингтон. Его решение распространялось на всю страну.

Позднее Апелляционный суд в США признал основания для приостановки действия указа президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики законными.

«Правительство не смогло привести серьезных обоснований, что введение запрета на въезд мигрантов из семи стран оправдывается соображениями национальной безопасности», — заявили в суде.

Дональд Трамп назвал решение суда политическим и пообещал, что его администрация в итоге выиграет дело.

Вера Юрченко