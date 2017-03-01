Власти Малайзии предъявили обвинение двум женщинам в связи с гибелью Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, обвинения были предъявлены гражданке Вьетнама и гражданке Индонезии. Если суд признает девушек виновными в убийстве, их казнят.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту столицы Малайзии. Он был отравлен веществом нервнопаралитического действия VX Nerve Agent, являющегося компонентом химического оружия. Следователи ранее говорили о том, что Ким Чен Наму могли набросить на лицо ткань с ядом.

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По подозрению в убийстве арестованы гражданки Вьетнама и Индонезии, один малайзиец и гражданин КНДР.

При этом сообщалось, что убийство в аэропорту Куала-Лумпура могли организовать четыре человека, которые в тот же день покинули Малайзию. Они добрались до КНДР 17 февраля с пересадками в аэропорту Джакарты, Дубая и Владивостока.

Накануне стало известно, что российские пограничники не стали их задерживать, так как на тот момент расследование находилось на начальной стадии.

Вера Юрченко