Производитель электромобилей Tesla ищет помещения для открытия офиса, шоу-рума и сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

Среди площадок, которые рассматривает компания, московские торговые центры «Времена года» и «Атриум».

В самой Tesla не стали опровергать эту информацию, при этом пояснили, что компания не раскрывает данные о будущих открытиях на новых рынках.

В настоящее время в России нет официальных сервисных центров и станций зарядки для Tesla. Зарядные станции автовладельцы, как правило, обустраивают в своих загородных домах.

В ноябре сообщалось, что все автозаправочные станции России обяжут установить устройства для зарядки электромобилей. Ранее правительство предложило ввести льготы для владельцев электромобилей.

Программа по развитию электрического автотранспорта в России до 2025 года состоит из двух блоков. В первом содержатся меры по стимулированию «производства и потребления» подобной техники. Во втором блоке описаны меры по развитию сетей зарядных станций в городе.

Среди электромобилей наибольшей популярностью пользуются различные модели Tesla. В апреле компания выпустила бюджетный электромобиль Tesla Model 3.

По данным агентства «Автостат», в 2016 году в России продано всего 39 машин Tesla — на треть меньше, чем годом ранее.

Вера Юрченко