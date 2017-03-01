В Подмосковье по подозрению в мошенничестве задержали заместителя председателя правления «Татфондбанка» Сергея Мещанова. Об этом сообщается на сайте МВД по Татарстану.

«В настоящее время задержанный доставлен в Казань», — говорится в сообщении.

9 февраля в Татарстане полиция задержала заместителя председателя правления «Татфондбанка» Вадима Мерзлякова по подозрению в хищении денежных средств вкладчиков, переданных в доверительное управление дочерней структуре банка.

По данным правоохранительных органов, средства «Татфондбанка» были переданы инвестиционной компании «ТФБ Финанс». Уголовное дело по результатам проверки возбуждено по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

По предварительной информации, ущерб составил более 90 млн рублей. Правоохранительные органы Татарстана получили более 100 заявлений по фактам хищения средств, переданных в доверительное управление «ТФБ Финанс».

Ранее суд арестовал директора «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина. Также по делу задержаны начальник управления активных операций «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов и руководитель отдела клиентского сервиса Рустам Тимербаев. Оба они также занимали должности в «Татфондбанке».

Вера Юрченко