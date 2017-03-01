Президент России Владимир Путин заявил о необходимости признать неэффективность системы антидопингового контроля в стране. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам главы государства, Россия должна признать случаи применения допинга и наказать виновных в этом.

«Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на эти промахи в работе независимой комиссии [комиссии Макларена], к тому, что она сделала, к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям WADA (Всемирного антидопингового агентства — ред.). Потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи допинга», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что «существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина».

При этом президент в очередной раз опроверг заявления международных спортивных чиновников о существовании в России государственной системы поддержки допинга.

«Еще раз хочу подчеркнуть: в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом», — сказал он.

Первая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил была опубликована летом 2016 года. В результате Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) и Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустили российских легкоатлетов и тяжелоатлетов до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Вторая часть доклада Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого, была обнародована в декабре. После этого Россию лишили права провести чемпионат мира по бобслею и скелетону.