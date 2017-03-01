Действующий секретарь Общественной палаты Александр Бречалов не войдет в новый состав органа, сообщает ​«Коммерсантъ».

Сам Бречалов объяснил свой уход из палаты необходимой ротацией руководства палаты. По его словам, он продолжит свою общественную деятельность в статусе сопредседателя штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). «Моя жизненная позиция не изменится, вне зависимости от того, наделен я полномочиями или нет», — заявил он.

Издание также сообщает, что президентский список палаты обновится более чем на половину. Из 40 ее членов, введенных ранее в состав, продолжат свою работу лишь 17. Среди них оказались Лео Бокерия, Диана Гурцкая, Андрей Ковальчук, Владимир Легойда, Елена Сутормина, Елена Тополева-Солдунова, Евгения Уваркина и Игорь Шпектор.

Среди тех, кто покинет палату, оказались председатель советов директоров ОАО «Аэрофлот» и ОАО «РЖД» Кирилл Андросов, директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» Олег Калинский, адвокат Анатолий Кучерена и первый секретарь ОП, академик РАН Евгений Велихов.

Напомним, по итогам выборов в октябре прошлого года в новый состав Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) не вошли Елена Масюк, Любовь Волкова, Лидия Дубикова Зоя Светова, Анна Каретникова, Андрей Бабушкин и другие ее члены.

В итоге бывшие члены ОНК подали в суд на совет Общественной палаты (ОП) России из-за несогласия с его решением. Заявители требуют признать данное его незаконным.

В ноябре Александр Бречалов заявил, что у правозащитников, не вошедших в новый состав ОНК и обратившихся в суд с исковым заявлением, вряд ли «есть какие-то перспективы».

«Я им порекомендовал бы, с учетом опыта и такого желания в этой сфере работать, заняться социализацией людей, которые отбыли наказание. У них не меньше проблем с правами. Желающих нет, но если они хотят, то мы будем всячески их в этом смысле поддерживать», — сказал он.