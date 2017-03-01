Член сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий обратился в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) с требованием признать недействительным решение диссовета при МГУ, который отказался рассматривать научную работу министра культуры Владимира Мединского по существу. Об этом сообщает «Коммерсант».

Бабицкий считает, что диссовет исторического факультета МГУ допустил нарушения при рассмотрении докторской диссертации главы Минкульта. В частности, заседание прошло за закрытыми дверьми, и на него не пригласили заявителей и самого Мединского.

Член диссовета при истфаке Сергей Мироненко рассказал, что вопрос о диссертации Мединского внезапно поставили перед советом в начале февраля, предложив проголосовать за резолюцию об отказе рассматривать научную работу министра. Тогда в пользу этого решения проголосовали 12 человек, шесть членов комиссии выступили против.

Напомним, в апреле 2016 года участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал в министерство образования и науки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени, поскольку его диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков», по мнению Бабицкого, абсурдна и не имеет научной ценности.

После этого группа академиков и член-корреспондентов РАН выступила с заявлением в поддержку требования лишить ученой степени Мединского.

Сначала ВАК поручила рассмотрение диссертации Уральскому федеральному университету, однако позже научную работу направили в диссовет истфака МГУ. В феврале он решил, что не будет изучать диссертацию по существу.

Сам Мединский объявил, что ему «стесняться нечего и есть что сказать», а потому он готов присутствовать при рассмотрении вопроса о научной ценности его докторской диссертации.