Президент США Дональд Трамп отложил подписание нового иммиграционного указа, намеченное на среду, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

По словам источника, Трамп принял такое решение поздно вечером 28 февраля после положительных отзывов о его речи в Конгрессе, поскольку подписание указа может подорвать благоприятное впечатление от нее. Собеседник CNN предположил, что «одобрительный прием был частью расчета Белого дома по отсрочке подписания указа».

Источник также подчеркнул: время подписать новый документ еще не пришло. «Мы бы хотели, чтобы для указа наступило подходящее время», — сказал чиновник. По данным телеканала, Трамп может подписать указ позднее на этой неделе.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщало, что в новом иммиграционном указе Ирак будет исключен из списка стран, гражданам которых запрещено въезжать в США. По данным Politico, в новом указе не будет постоянного запрета на въезд беженцев из Сирии.

Указ, запрещающий беженцам и гражданам семи мусульманских государств въезд в США, был подписан в конце января. Он привел к задержаниям иностранцев в аэропортах США, а также массовым протестам в крупных городах, в поддержку которых выступил бывший президент США Барак Обама. Для России последствием указа стало ужесточение правил выдачи виз.

3 февраля решение об отмене указа Трампа принял судья Джеймс Робарт в Сиэттле, штат Вашингтон. Его решение распространялось на всю страну.

Позднее Апелляционный суд в США признал основания для приостановки действия указа президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики законными.

«Правительство не смогло привести серьезных обоснований, что введение запрета на въезд мигрантов из семи стран оправдывается соображениями национальной безопасности», — заявили в суде.

Дональд Трамп назвал решение суда политическим и пообещал, что его администрация в итоге выиграет дело.