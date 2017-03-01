Введение руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик внешнего управления на украинских предприятиях стало, во многом, следствием политики Киева, «отторгнувшего эти регионы», поэтому их можно понять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что слово “отжим” здесь применимо… В принципе, мы являемся свидетелями того, что отторгнутые своим государством области попадают в еще более тяжелое положение, будучи в условиях полной блокады со стороны экстремистских элементов. Поэтому, конечно, в какой-то степени можно понять те действия, которые предпринимаются руководством этих регионов, которые, еще раз повторяю, отторгнуты своим государством. Речь идет о жизни нескольких миллионов людей, поэтому, безусловно, людям надо выживать», — цитирует его РИА Новости.

Говоря о возможности открытия российского рынка для этих предприятий, Песков отметил, что не располагает такой информацией.

Ранее власти ДНР и ЛНР решили с 1 марта ввести внешнее управление на украинских предприятиях в ответ на транспортную блокаду региона. В Киеве считают, что подобный шаг «властей» ДНР и ЛНР мешает выполнению минских соглашений.

В минувший понедельник в ЛНР заявили, что официальной денежной единицей в «республике» станет российский рубль. На расчеты в рублях ЛНР перешла еще в сентябре 2015 года, однако тогда также допускался оборон гривны, доллара и евро.