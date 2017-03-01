В Московском окружном военном суде продолжается дело об убийстве Бориса Немцова. Заседание началось с отвода присяжного заседателя номер семь Карасевой. Как сообщил судья Житников, уже будучи членом коллегии по делу, эта присяжная участвовала в гражданском судебном процессе в качестве законного представителя в трудовом споре в городе Иваново.

По закону судья не может выступать в качестве адвоката или участника другого судебного процесса и заниматься другой деятельностью.

От участия в дальнейшем процессе присяжную отстранили. Защита подсудимых была против. По их мнению, присяжная внимательно следила за процессом, изучала материалы и поддерживала их. Обвинение поддержало отвод — нарушение закона может поставить под сомнение будущий вердикт и стать основанием для его отмены.

Карасева подтвердила, что 28 октября участвовала в другом процессе. По её словам, она не знала, что так делать нельзя и никто ей не разъяснил.

Таким образом, в коллегии осталось 19 заседателей, 12 основных и 7 запасных.

Заседание продолжилось. Доказательства представляет сторона защиты.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. На скамье подсудимых пятеро. Предполагаемый киллер — Заур Дадаев. братья Шадид и Анзор Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев обвиняются в том, что в составе организованной группы помогали следить за политиком и скрываться непосредственным исполнителям. Ещё один подозреваемый в совершении убийства Беслан Шаванов погиб при задержании.