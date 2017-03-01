Новая газета

Светова обжалует в судах действия правоохранительных органов

Политика

«Новая газета»редакция

Адвокаты правозащитницы и журналистки Зои Световой намерены обжаловать в Басманном и Страсбургском судах действия сотрудников правоохранительных органов, пришедших к ней с обыском в минувший вторник. Об этом сообщил «Новой газете» адвокат Зои Световой Анна Ставицкая.

Напомним, накануне правоохранительные органы провели обыск в квартире Зои Световой. Он продолжался десять часов. В результате они изъяли флеш-карты, телефон мужа Световой и старые компьютеры ее детей.

В Следственном комитете сообщили, что обыск проводился из-за документов о «похищенных Михаилом Ходорковским» деньгах, которые могли хранится у нее дома. Следственные действия в квартире Световой продолжались около 10 часов.

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Андрей Дубровский

Теги:
открытая россия, юкос, обыски, суды, журналисты, правозащитники

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