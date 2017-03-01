Топ-менеджеры крупных банков России ответили на предложение гендиректора авиакомпании «Трансаэро» о возрождении предприятия. Некоторые кредиторы даже попросили компанию подготовить детальный бизнес-план создания нового перевозчика, сообщает газета «Ведомости».

Речь идет о письмах топ-менеджеров Сбербанка, Россельхозбанка (РСХБ), «Абсолютбанка», «Юникредит банка» гендиректору «Трансаэро» Александру Бурдину. «Трансаэро» ведет переговоры с 10 крупными банками, при этом уже достигнуты предварительные договоренности о поставках самолетов, рассказал изданию представитель авиакомпании.

Суть предложения Бурдина банкам заключается в том, чтобы конвертировать долг компании в акции нового перевозчика. Согласно подсчетам гендиректора «Трансаэро», для запуска новой авиакомпании необходимы первоначальные инвестиции в размере 12-13 млн долларов.

В среду, акции «Трансаэро» подскочили на 20 % на фоне новостей о возрождении компании.

Напомним, авиакомпания «Трансаэро» прекратила свое существование в октябре 2015 года. Планировалось, что пакет акций (свыше 51%) выкупит гендиректор авиакомпании S7 Владислав Филев. Однако позднее он отказался от сделки.

Компания имела многомиллиардные долги перед кредиторами и контрагентами. Акции компании мог выкупить «Аэрофлот» за символический один рубль, однако сделка не состоялась.

Позже руководство «Трансаэро» заявило о планах запустить новую компанию.

Андрей Дубровский