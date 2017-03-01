Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы постановил отменить решение первой инстанции. Сведения из статьи и телепередачи на телеканале РБК признаны несоответствующими действительности и порочащими. Об этом сообщается в текстовой онлайн-трансляции на сайте издания.

По решению суда РБК должен опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента вступления решения в силу. Опровержение также должно прозвучать в эфире телеканала РБК.

Вместе с тем суд полностью отменил компенсацию в размере 390 тыс. руб., присужденную столичным арбитражным судом.

«Мы приветствуем решение суда о полной отмене компенсации», — прокомментировал итоги заседания адвокат РБК Евгений Резник.

«Роснефть» оспорит решение апелляционного суда по иску к РБК, сообщает RNS со ссылкой на заявление нефтяной компании.

Апелляцию на решение суда подавали и представители РБК, и представители «Роснефти». В РБК заявили, что считают недоказанным порочащий характер материала «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от ВР», из-за которого и был подан иск «Роснефти», а репутационный вред — отсутствующим.

В «Роснефти» заявляли, что, несмотря на выигранный суд, компанию не устраивает «безнаказанность действий, которые судом были признаны незаконными».

Напомним, 12 декабря 2016 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск «Роснефти», обязав РБК и журналистов Тимофея Дзядко, Максима Товкайло и Людмилу Подобедову выплатить в пользу «Роснефти» 390 тыс. рублей. Суд также постановил удалить статью, ставшую поводом для разбирательства, и дать опровержение.

В статье РБК говорилось, что президент «Роснефти» Игорь Сечин якобы обратился к правительству с просьбой ограничить права британской нефтяной компании BP в грядущей приватизации «Роснефти».

«Роснефть» заявила, что информация не соответствует действительности и порочит репутацию компании, и требовала взыскать с ответчика компенсацию причиненного вреда репутации в размере 3,179 млрд рублей.