На Воронежском механическом заводе (ВМЗ) ​вступил в должность генеральный директор Игорь Мочалин, сообщается на сайте предприятия. На этом посту он сменил Алексея Уварова, временно исполнявшего обязанности директора.

Новый руководитель был представлен коллективу завода в ходе визита на ВМЗ генерального директора АО «НПО Энергомаш» Игоря Арбузова. Тогда он отметил, что заводу «требуется свежий взгляд на управление предприятием, независимая оценка событий».

До настоящего времени Мочалин занимал должность первого заместителя гендиректора ПАО «Пролетарский завод» в Санкт-Петербурге. Ранее был гендиректором ОАО «Каменск Уральский завод по обработке цветных металлов», а также гендиректором ООО «Ростовский литейный завод» и исполнительным директором ОАО «Ижевский завод нефтяного машиностроения».

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Напомним, 20 января уволили директора ВМЗ Ивана Коптева. В сообщении Роскосмоса говорилось, что он уходит по собственному желанию, но в связи с неудовлетворительной работой и качеством производимой техники.

Вскоре после этого завод перешел под внешнее управление научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш», а спустя время сообщили о том, что его решили ускоренно включить в новую структуру во главе с тем же «Энергомашем».

Все эти изменения произошли после падения ракеты-носителя «Союз» 1 декабря прошлого года и других инцидентов. На ВМЗ отозвали для перепроверки все произведенные на заводе за последнее время двигатели.