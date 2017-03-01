Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон получил статус обвиняемого по делу о фиктивной работе его жены. Об этом он сообщил во время экстренной пресс-конференции и добавил, что на допрос по этому делу его вызвали 15 марта.

Первым делом Фийон заявил, что не считает себя виновным и не даст (действующим властям – ред.) совершить «политическое убийство».

Таким образом, кандидат, ранее заявлявший, что откажется от притязаний на Елисейский дворец в случае, если ему будет предъявлено обвинение, не выполнил это обещание.

«Выбрав такую дату (для допроса – Прим. Ред.), они убивают не только меня, они убивают президентские выборы»,— сказал Фийон, напомнив, что 17 марта – последний день для заявки кандидатов.

А это значит, что внутри партии «Республиканцы», от которой выдвигается Фийон и где есть много сторонников его «отречения», может вырасти уровень давления на кандидата.

Но он сдаваться не намерен. «Я не дрогну, я не сниму кандидатуру», «я пойду до конца», — сказал Фийон.

Это означает, что мучительная предвыборная кампания – для него самого и для окружения – будет продолжена. Кандидат, который ездит даже на дальние встречи «с народом» только на машине (чтобы избежать неприятных встреч в общественном транспорте) и встречается с избранными сторонниками в небольших и тщательно охраняемых помещениях, продолжит вести эту «подпольную деятельность». Вопрос в том, можно ли таким образом выиграть выборы.

Фийоновская закрытость пугает людей из его окружения. Даже его пресс-секретарь Анна Мео заявила о том, что ситуацию нужно срочно исправлять. «Необходимо, чтобы он снова вернулся к французам», — сказала она и заверила, что Фийон услышал ее призыв.

Первым с момента скандала выходом на широкую публику должен был стать сегодняшний визит на сельскохозяйственный салон. Но пока он был отменен.

Все 5 недель после начала скандала #PenelopeGate опросы показывают, что Фийон не выходит во второй тур президентских выборов, пропуская туда ультраправую Марин Ле Пен и «ни левого ни правого» Эманюэля Макрона.

Напомню, Фийон потерял статус главного претендента на Елисейский дворец в конце января после публикации в респектабельной сатирической газете Canard enchaîné.

Газета выяснила, что Пенелопа Фийон, жена кандидата, получила в качестве его парламентской помощницы 500 тысяч евро из госбюджета. При этом каких-либо доказательств ее работы журналистам обнаружить не удалось (как впрочем, и следствию в дальнейшем). Еще 100 тысяч Пенелопа получила в качестве литературной советницы журнала Revue des deux Mondes. При этом редактор журнала никогда ее на работе не видел.

Спустя неделю газета Canard enchaîné дополнила информацию: заработок Пенелопы Фийон в парламенте составил не 500 тысяч, а 831 440 евро, а дети Фийона заработали у него в качестве ассистентов 84 тысячи.