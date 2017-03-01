В Санкт-Петербурге проходят масштабные обыски, сообщил «Новой газете» начальник пресс-службы регионального ФСБ Дмитрий Кочетков.

«Мы готовы подтвердить факт участия сотрудников нашего ведомства в проходящих в настойщий момент в Санкт-Петербурге оперативно-следственных действиях, однако мы не готовы раскрывать цель данных мероприятий и достигнутые в его рамках результаты», — сказал он.

Кочетков не стал говорить, в рамках какого уголовного дела проходят обыски, отметив только, что ФСБ подтверждает информацию из других СМИ в том, что «мы там есть».

Ранее Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФСБ, а также источник в правоохранительных органах сообщил, что обыски проходят по ранее возбужденному уголовному делу о незаконном обналичивании. О каком именно деле идет речь, источник не сообщил.

По данным «Фонтанки», обыски проходят с утра по 38 адресам. В них участвуют более 60 оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка, десять следователей ГСУ и сотрудники ФСБ. Всего следствие интересуется финансово-хозяйственной деятельностью более 100 петербургских компаний.

Уголовное дело, сообщает издание, было возбуждено около двух недель назад по статье 172, часть 2, УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой»). Следствием занимается 4-й отдел ГСУ по расследованию организованной преступной деятельности. Дело возбуждено по материалам, собранным девятым «налоговым» отделом УЭБ и ПК ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.