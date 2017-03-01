Ленинский районный суд Чебоксар оштрафовал активиста молодежного движения «Весна» Андрея Федорова на 10 тыс. рублей за нарушение правопорядка проведении митинга (ст. 20.2 КоАП) во время акции в память о Борисе Немцове. Об это «Новой газете» рассказала координатор молодежного движения «Весна» в Чебоксарах Анастасия Васильева.

Суд посчитал административным нарушением акцию в память о Борисе Немцове, во время которой активисты на мосту в Чебоксарах растянули баннер «Всех не убьете, всех не посадите» и выложили фотографии в социальные сети.

Активист Федоров заявил «Новой», что не согласен с решением суда, потому что не считает фотографию с плакатом «публичной акцией». По его словам, развертывание баннера заняло не больше 20 секунд.

«У полицейских есть только фотография поста. Нет ни одного свидетеля того, что это была акция. Я так понимаю, что у нас просто хотят судить всех подряд, кто делает политические или около политические лозунги, заявления, всех кто имеет гражданскую позицию и готов ее демонстрировать», — сказал Федоров.

Активист добавил, что намерен обжаловать решение Ленинского районного суда в Верховном суде, а позднее, если потребуется, — в ЕСПЧ. Активист уточнил, что пока не получил письменное решение суда.

27 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали в университете координатора движения «Весна» Анастасию Васильеву. По словам активистки, ей запретили пользоваться телефоном, отвезли в отделение, где допрашивали почти шесть часов.

«Они показывали фотографии из социальных сетей, и, несмотря на мои отказы — я ссылалась на 51 статью — настаивали на том, чтобы я написал объяснительную. Представитель центра “Э” спрашивал про мои политические взгляды, как я отношусь к Немцову, чего хочу добиться, и чего хочет добиться “Весна”», —рассказала Васильева.

В тот же день сотрудники правоохранительных органов пришли домой к активисту «Весны» Федорову и отвезли его на допрос в отделение, где показали ему скриншот акции из соцсетей и фотографию объяснения активистки Васильевой, где упоминался Федоров (Анастасия Васильева отказалась от этой объяснительной еще во время допроса). По словам активиста, полицейские уверяли его, что допрос займет не более 20–30 минут, но в итоге продержали его в отделении около трех часов.

Напомним, в воскресенье 26 февраля движение «Весна» провело в Чебоксарах акцию, участники которой растянули баннер «Всех не убьете, всех не посадите» в память о Борисе Немцове.

Андрей Дубровский