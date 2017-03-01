Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в статью 212 УК РФ, которая предусматривает наказание за неоднократные нарушения на митингах, нужно скорректировать, передает РИА Новости.

По мнению Матвиенко, необходимо устранить «двойные трактовки» статьи и исключить возможность злоупотребления наказанием.

«Нынешняя редакция этой статьи позволяет злоупотреблять ее составом и применять, возможно, чрезмерно избыточное наказание, как это случилось с Ильдаром Дадиным. Необходимо собраться экспертам, специалистам, посмотреть на необходимость корректировки ее положений и внести те коррективы, которые убрали бы двойственность ее трактовки», — сказала Матвиенко.

Накануне Минюст сообщил, что готов разработать поправки в статью 212 УК РФ, если об этом попросит правительство.

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Напомним, за исключение из Уголовного кодекса статьи о неоднократных нарушениях на митингах выступала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москвалькова. За декриминализацию статьи также выступил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев.

В феврале Конституционный суд признал, что статья 212.1 УК требует доработки. Тогда же было решено пересмотреть дело активиста Ильдара Дадина, который был первым осужденным по этой статье.

22 февраля Верховный суд отменил приговор Дадину и постановил освободить активиста. Он вышел на свободу 26 февраля.