Следственный комитет России по Московской области начал доследственную проверку по факту нападения неизвестных на депутата подмосковного Ступино Николая Кузнецова, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, нападение на депутата произошло вечером 28 февраля в подъезде его дома. Двое нападавших нескольких минут били его по голове. Врачи зафиксировали у пострадавшего сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей головы.

По мнению Кузнецова нападение может быть связано с расследованиями, касающимися деятельности главы Ступинского района Павла Челпана.

«Николай попросил не публиковать его фото. Он не исключает, что происходящее является местью за вышедшую на днях газету “Город на Оке”, для которой он предоставил материалы своих депутатских расследований, изобличающих коррупцию в руководстве города Ступино и Ступинского района”, — написал на своей странице в фейсбуке журналист «Независимой газеты» Алексей Горбачев.

Николай Кузнецов баллотировался в Московскую областную и Госдуму от партии «Яблоко» в 2016 году. В 2013 работал юристом в штабе кандидата на пост мэра Москвы Алексея Навального.

Анастасия Ефимова