Чойский районный суд Республики Алтай приговорил жительницу села Сёйка к полутора годам заключения условно за размещение на своей странице в «ВКонтатке» ссылки на статью «Обращение к сибирякам и россиянам», которая, по версии следствия, содержит призывы к выходу Сибири из состава России, сообщает прокуратура республики Алтай.

Женщина призвана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280.1 Уголовного кодекса России («публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, с использованием сети “Интернет”»). Приговор в законную силу пока не вступил.

В сообщении прокуратуры подчеркивается, что в статье были высказывания о допустимости насильственных действий для отделения Сибири.

В сообщении прокуратуры также говорится, что сторона обвинения просила признать «отягчающим обстоятельством» совершение преступления по мотивам политической ненависти и вражды. Такой вывод следствие сделало из показаний подсудимой.

«Она крайне негативно относится к действующей государственной власти, не согласна с политикой, проводимой федеральными властями. Об этом также свидетельствует содержание её страницы в сети Интернет и установленный статус», — говорится в сообщении прокуратуры.

5 мая 2016 года статья «Обращение к сибирякам и россиянам» по решению Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай попала в Федеральный список экстремистских материалов. Об этом сообщал информационно-аналитический центр «Сова»

Андрей Дубровский