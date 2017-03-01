В российских поездах дальнего следования запретили курить электронные сигареты и вейпы. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу РЖД.

«В соответствии с внутренним нормативным актом АО "ФПК" с 15 февраля 2017 года использование электронных сигарет и иных электронных систем доставки никотина в поездах дальнего следования формирования АО "ФПК" при оказании услуг по перевозке пассажиров не допускается», — сообщили в компании.

Напомним, в начале февраля запрет курения электронных сигарет (вейпов) и кальянов в общественных местах одобрили депутаты Мосгордумы. Закон запрещает курение на пляжах, детских площадках, в общепитах, офисах, гостиницах, железнодорожных платформах и других общественных местах, а также ограничивает продажу «устройств, имитирующих курение табака», и расходников несовершеннолетним.

Антитабачный закон, установивший аналогичные запреты в 2013–2014 годах, запрещал курение в общественных местах и ужесточил правила продажи табачных изделий. Курение в неположенном месте наказывается штрафом до трех тысяч рублей. Однако Роспотребнадзор специально пояснял, что ограничения не касаются электронных сигарет и кальянов без табака.