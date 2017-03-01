На севере Москвы на Сельскохозяйственной улице в приюте для животных «Верные друзья» произошел пожар, в результате которого погибли 13 животных. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе управления МЧС по Москве.

Пожарные прибыли к месту возгорания через четыре минуты после получения сообщения о случившемся. К моменту прибытия спасателей огонь в одноэтажном деревянном строении интенсивно распространялся и мог переместиться на близлежащие строения.

Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Уточняется, что пожарным удалось спасти более 80 животных, среди которых 25 собак и 60 кошек.

Андрей Дубровский