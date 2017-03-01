Социальная сеть Facebook начала использовать искусственный интеллект для выявления пользователей, склонных к суициду. Об этом пишет «Би-би-си».

Анализируя посты пользователей и комментарии к ним, искусственный интеллект выявляет тех, кто задумывается о самоубийстве. После этого его данные отправляют команде исследователей. Если они подтверждают наличие угрозы, компания связывается с автором сообщений и рекомендует ему обратиться за помощью.

В настоящее время Facebook занимается выявлением склонных к самоубийству только в США.

В России суицидальный контент в социальных сетях также не остается без внимания. В феврале сообщалось, что модераторы соцсети «ВКонтакте» начали блокировать страницы пользователей, публикующих материалы, связанные с сообществами, в которых участников подталкивают к суициду.

Вера Юрченко