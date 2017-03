В Министерстве иностранных дел России считают несоответствующим действительности утверждение в статье New York Times о том, что ведомство «объявляет фейковыми любые статьи, которые ему не по нраву». Об этом сообщается на сайте МИД.

По мнению министерства, в статье New York Times под названием «Большой красной печатью Россия отмечает материалы, которые она причисляет к недостоверным» намерено искажена позиция российской стороны.

«Вынуждены констатировать, что Нейл Макфаркуар (автор публикации — ред.) не понял или не захотел услышать нашу позицию. На это указывает, в частности, содержащееся в статье утверждение, что Россия “объявляет фейковыми любые статьи, которые ей не по нраву”, а также обвинение в наш адрес в “создании альтернативной реальности. Данные утверждения не соответствуют действительности», — говорится в сообщении МИД.

В министерстве заявили, что в последнее время в разных странах мира произошло «качественное снижение профессиональных стандартов в журналистике», которое, по мнению международников, «ведет к появлению в глобальном информационном пространстве передергиваний, непроверенных данных, а порой и откровенной лжи».

МИД пообещал и дальше указывать на недостоверные, с точки зрения министерства, сведения о российской внешней политике.

Напомним, 22 февраля на сайте министерства иностранных дел России появилась рубрика, посвященная «фейковым» новостям о России. Среди первых статей, опубликованных в разделе, оказались четыре материала: статья Bloomberg об атаках российских хакеров в адрес кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, материал The New York Times об испытании Россией ракетных комплексов в нарушение договоренностей с США, публикация The Telegraph о причастности России к попытке переворота в Черногории, и сюжет NBC News о возможной выдаче Эдварда Сноудена властям США.

Андрей Дубровский