«Эхо Москвы» и Роскомнадзор решили вопрос об изменении структуры компании, сообщает Интерфакс со ссылкой на главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова.

Согласно договоренности, американская собственность «Эха Москвы» будет передана в российскую юрисдикцию, чтобы привести учредительные документы в соответствие российскому законодательству.

«Вчера наконец-то наши юристы и юристы Роскомнадзора нашли полное понимание. С сегодняшнего дня запущен процесс передачи американской собственности в российскую юрисдикцию и через две недели, к середине марта, я надеюсь, за один день будет произведена перерегистрация учредителей «Эхо Москвы» — и требование Роскомнадзора, таким образом, будет выполнено», — сказал Венедиктов.

10 февраля Роскомнадзор направил информационное письмо в «Эхо Москвы» с просьбой до 15 февраля в соответствие с законодательством России решить проблему с учредительными документами. Претензии ведомства были связаны с присутствием американской компании в капитале радиостанции.

«Предыдущая трактовка закона предполагает, что иностранные совладельцы СМИ могут иметь до 20%, американская компания имеет в «Эхе Москвы» 15,92%. Это письмо свидетельствует о новой трактовке закона. И вообще по нему — иностранная компания не может быть совладельцем медиа в Российской Федерации», —пояснил Венедиктов.

Напомним, поправки в закон «О СМИ», согласно которым иностранцы не могут прямо или косвенно контролировать более 20% капитала российских СМИ (статья 19.1), вступили в силу с 1 января 2016 года.

Анастасия Ефимова