Новая газета

В Москве прокуратура начала проверку по факту гибели животных при пожаре в приюте

Общество

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Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с пожаром в приюте для животных возле ВДНХ на северо-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичной прокуратуры Елену Россохину.

«Останкинская межрайонная прокуратура начала проверку на соблюдение требований противопожарного, ветеринарного и санитарного законодательства в приюте для животных», — цитирует информагентство Россохину.

Ранее в среду на Сельскохозяйственной улице, неподалеку от ВДНХ в приюте для животных «Верные друзья» произошел пожар, в результате которого погибли 13 животных.

Андрей Дубровский

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Теги:
животные, прокуратура

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