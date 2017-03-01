В Москве прокуратура начала проверку по факту гибели животных при пожаре в приюте
Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с пожаром в приюте для животных возле ВДНХ на северо-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичной прокуратуры Елену Россохину.
«Останкинская межрайонная прокуратура начала проверку на соблюдение требований противопожарного, ветеринарного и санитарного законодательства в приюте для животных», — цитирует информагентство Россохину.
Ранее в среду на Сельскохозяйственной улице, неподалеку от ВДНХ в приюте для животных «Верные друзья» произошел пожар, в результате которого погибли 13 животных.
Андрей Дубровский