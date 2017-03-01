Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с пожаром в приюте для животных возле ВДНХ на северо-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичной прокуратуры Елену Россохину.

«Останкинская межрайонная прокуратура начала проверку на соблюдение требований противопожарного, ветеринарного и санитарного законодательства в приюте для животных», — цитирует информагентство Россохину.

Ранее в среду на Сельскохозяйственной улице, неподалеку от ВДНХ в приюте для животных «Верные друзья» произошел пожар, в результате которого погибли 13 животных.

Андрей Дубровский