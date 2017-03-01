Арбитражный суд города Москвы принял к рассмотрению кассационные жалобы Росимущества и столичного управления МВД на решение о возвращении РПЦ зданий храма Воздвижения Креста Господня в Красном селе и келейного корпуса Алексеевского женского монастыря. Об этом сообщается на сайте суда.

Отметим, что в настоящее время в сооружениях размещается Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и помещения полиции. При этом, в здании, где находится НИИ, лишь скрыты уцелевшие фрагменты церкви.

Накануне «Новая газета» сообщила, что здание ВНИРО, которое было построено в 1930-х годах на месте разрушенного Крестовоздвиженского собора, входящего в собственность Алексеевского женского монастыря, требуют отдать РПЦ.

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В 2016 году Московская Патриархия подала иск с требованием вернуть здание НИИ церкви после того, как был возрожден разрушенный Алексеевский женский монастырь. Тогда в Росимуществе заявили, что не считают сооружение религиозным объектом, подлежащим реституции.

Несмотря на позицию ведомства, в ноябре 2016 года Арбитражный суд встал на сторону церкви и постановил выселить ВНИРО. Росимущество подало апелляцию. На заседании в январе 2017 года апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда о выселении института.

Вера Юрченко