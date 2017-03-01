Прокуратура Ивановской области направила в Московский окружной военный суд уголовное дело о призыве к терроризму в составе запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Перед судом предстанет 22-летний молодой человек. Его подозревают в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности, а также в приготовлении к участию в террористической организации.

По версии следствия, в январе 2016 года житель Иваново разместил в интернете запись, в которой содержался призыв к терроризму, а именно к насилию в отношении группы лиц, выделенной по религиозному признаку.

Уточняется, что следствие вело следственное отделение УФСБ России по Ивановской области. Как сообщает прокуратура, в ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину.

20 февраля сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГ в Кировской области. Уроженец Ингушетии разместил в соцсетях фото и видео, на которых запечатлены сцены убийств, подрывы зданий и техники, а также боевые действия.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал уроженца Махачкалы Шамиля Нурмагомедова, обвиняемого в спонсировании «Исламского государства». По версии следствия, мужчина отправлял деньги боевикам, а также покупал проездные билеты в Турцию участникам незаконных вооруженных формирований. После этого они, как утверждает следствие, незаконно пересекали границу с Сирией.

Андрей Дубровский