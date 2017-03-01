Командующий международной операцией США против террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в Ираке и Сирии Стивен Таунсенд заявил, что российские и сирийские самолеты по ошибке нанесли удар по силам арабской коалиции. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, удары были нанесены в окрестностях города Эль-Баб 28 февраля.

«Вчера российские самолеты и самолеты режима бомбили некоторые деревни, которые, как мне кажется, по их представлениям находились в руках ИГ. Но на самом деле это были некоторые подразделения сил арабской коалиции», — сказал Таунсенд.

Как утверждает генерал, ситуацию заметили американские военные советники и сделали несколько звонков по каналам, созданным для избежания конфликтов. После этого, уточнил Таунсенд, «русские перестали вести там бомбардировку».

В начале февраля Генштаб Турции сообщил, что российская бомба попала по месту расположения турецких военных в районе Эль-Баба. Тогда погибли три человека, еще 11 — получили ранения. Президент России Владимир Путин заявил, что удар российских истребителей по турецким военным в Сирии произошел из-за «несогласованности координат».

Вера Юрченко