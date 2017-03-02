Малайзия заявила об отмене безвизового режима с Северной Кореей, передает агентство Bernama со ссылкой на заместителя премьер-министра страны Ахмада Захида Хамиди.

По словам премьер-министра, это сделано из соображений безопасности. Норма начнет действовать с 6 марта.

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Накануне власти страны предъявили обвинения двум фигуранткам дела об убийстве Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Обвиняемые — гражданка Вьетнама и гражданка Индонезии. Если суд признает женщин виновными, их казнят.

Напомним, Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту столицы Малайзии. Он был отравлен веществом нервнопаралитического действия VX Nerve Agent, являющегося компонентом химического оружия. Следователи ранее говорили о том, что Ким Чен Наму могли набросить на лицо ткань с ядом.

По подозрению в убийстве арестованы гражданки Вьетнама и Индонезии, один малайзиец и гражданин КНДР.

При этом сообщалось, что убийство в аэропорту Куала-Лумпура могли организовать четыре человека, которые в тот же день покинули Малайзию. Они добрались до КНДР 17 февраля с пересадками в аэропорту Джакарты, Дубая и Владивостока.

Российские пограничники не стали их задерживать, так как на тот момент расследование находилось на начальной стадии.

Александра Копачева