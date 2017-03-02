Генеральный прокурор США Джефф Сэшнс до выборов американского президента дважды встречался с послом России Сергеем Кисляком, передает The Washington Post.

В прошлом году (Сэшнс еще был сенатором Конгресса от штата Алабама) он встречался с Кисляком в Вашингтоне, однако не сообщил об этом, когда в Конгрессе проходили заседания по утверждению его кандидатуры на должность генпрокурора.

Издание сообщило о двух встречах, одна из которых прошла в июле. Тогда Сешнс был членом комитета по вооруженным силам Сената, а также советником кандидата в президенты Дональда Трампа по внешней политике.

По информации издание, Сешнс и Кисляк встречались также в сентябре. Именно этот период спецслужбы США называют «пиком российской хакерской кампании».

Напомним, ранее из-за контактов с представителями России ушел в отставку советник американского президента Майкл Флинн. Ключевым пунктом стали телефонные разговоры с Сергеем Кисляком, в которых они обсуждали санкции.

По словам Флинна, в ходе телефонного разговора 29 декабря 2016 года он говорил с Кисляком о высылке 35 российских дипломатов, а не об отмене санкций.

Александра Копачева