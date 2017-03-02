Причиной отзыва посла Молдавии в России Дмитрия Брагиша могли стать разногласия между президентом Игорем Додоном и правительством в Кишеневе, сообщает «Коммерсант».

Источник издания в администрации молдавского президента рассказал, что между Додоном и премьер-министром Молдавии Павлом Филипом состоялось несколько «весьма жестких разговоров» о назначении молдавских дипломатических представителей.

«Было две беседы за последние дни. Филип приходил к Додону и жестко говорили по послам. Премьеру было сказано, что даже если те, кого предлагает правительство, получат агреманы, Додон будет против тех, кто не будет защищать интересы страны»,— рассказал собеседник «Коммерсанта».

Он отметил, что Филип направил президенту список из девяти кандидатур на должности послов в нескольких странах. Однако Додон раскритиковал его. В частности, он не согласился утвердить главами дипмиссии однопартийцев премьера Владимира Чобану и Игоря Клипия, которые могли занять посты послов Белоруссии и Великобритании.

Согласно законодательству страны, правительство назначать и отзывать глав дипломатических миссий страны.

«И вот сегодня мы узнали про отзыв Брагиша, который лишь год и три месяца проработал и был посредником между российским и молдавским президентами. То есть они отозвали посла в той стране, с которой мы пытаемся отношения налаживать», — сказал он.

Сам Брагиш отказался прокомментировать ситуацию.

Об отзыве Дмитрия Брагиша стало известно накануне. Официальные причины не назывались.

Дмитрий Брагиш занимал пост посла в России и Таджикистане с ноября 2015 года.

Александра Копачева