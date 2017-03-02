Посольство России в Вашингтоне отказалось комментировать информацию о встречах генпрокурора США Джеффа Сешнса с российским послом Сергеем Кисляком перед выборами президента США, передает Интерфакс.

«Посольство не комментирует многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой», — сказал пресс-секретарь российского посольства Николай Лахонин.

В свою очередь, Джефф Сешнс в разговоре с Associated Press отрицал встречи с Кисляком. «Я никогда не встречался с российскими лицами для обсуждения вопросов избирательной кампании», — сказал он.

Лидер демократов в Палате представителей США Нэнси Пелоси потребовала отставки генерального прокурора Джеффа Сешнса. По ее словам, поводом для отставки выступает «ложь под присягой». Когда Сешнса утверждали на пост генпрокурора, его спросили, знает ли он о контактах членов команды Трампа с представителями России, а также о том, контактировал ли с ними он сам. На вопросы Сешнс ответил отрицательно.

Ранее The Washington Post рассказала о контактах генпрокурора США с российским послом. По информации издания, встречи прошли в прошлом году, когда Сэшнс еще был сенатором Конгресса от штата Алабама.

Напомним, ранее из-за контактов с представителями России ушел в отставку советник американского президента Майкл Флинн. Ключевым пунктом стали телефонные разговоры с Сергеем Кисляком, в которых они обсуждали санкции.

По словам Флинна, в ходе телефонного разговора 29 декабря 2016 года он говорил с Кисляком о высылке 35 российских дипломатов, а не об отмене санкций.

Александра Копачева