Во время закрытого семинара региональных членов «Единой России» попросили помочь представителям парламентской оппозиции на губернаторских выборах в сентябре, передает «Коммерсант».

Собеседник издания рассказал, что требование вызвало недовольство членов «Единой России» в регионах.

По информации газеты, помощь может потребоваться в сборе подписей для преодоления «муниципального фильтра». Согласно этому требованию, кандидат должен заручиться поддержкой определенного числа местных депутатов.

Глава межрегионального координационного совета (МКС)«Единой России» Ильи Осипова рассказал, что из-за этой нормы оппозиция не выдвигает «и половины своих кандидатов». По его словам, «фильтр был призван стимулировать партии идти в муниципалитеты, но они все равно туда не идут».

В КПРФ изданию подтвердили, что не смогут самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр на губернаторских выборах. По словам секретаря ЦК КПРФ по оргвопросам Юрия Афонина, коммунисты попросили главу Центризбиркома Эллу Памфилову рассмотреть вопрос об отмене муниципального фильтра, так как «он себя исчерпал». Отмена нормы, пишет издание, обсуждается и в «Единой России». Однако собеседники газеты сомневаются, что фильтр отменят в ближайшее время.

Александра Копачева