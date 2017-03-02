Рабочая группа экспертного совета при правительстве протестирует реализацию «закона Яровой» в нескольких регионах страны. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на куратора рабочей группы Ирину Левову.

Испытания позволят отработать технологии хранения данных и сделать выводы о стоимости реализации закона. Тестовый запуск проведут до 1 августа 2017 года.

В испытаниях должны принять участие минимум десять операторов связи и пять интернет-площадок, которые являются «организаторами распространения информации в интернете», отмечается в проекте рабочей группы. Источник в одной из сотовых компаний рассказал изданию, что операторы предложили провести проверку сбора данных в трех-четырех российских регионах, которые выберут госорганы. Результаты технических испытаний передадут в правительство и администрацию президента.

В то же время Минпромторгу, ФСБ и Минкомсвязи эксперты предложили до 1 октября 2017 года утвердить требования к оборудованию связи, которые необходимы для реализации «пакета Яровой», а также сроки, объем и порядок хранения информации.

Напомним, поправки депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова в антитеррористическое законодательство были одобрены Госдумой 24 июня, президент Владимир Путин подписал их 7 июля. Согласно этому закону, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода хранить весь трафик клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации — по три года.