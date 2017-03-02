На Большом Москворецком мосту вновь зачистили мемориал Немцова
На Большом Москворецком мосту вновь зачистили импровизированный мемориал на месте убийства политика Бориса Немцова. Об этом сообщают гражданские активисты, дежурившие у мемориала.
Ночью неизвестные забрали цветы и портреты, погрузили их в машину и увезли.
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Полиция также задержала двух дежурных. Позже их отпустили без составления протокола.
В ночь на 27 февраля, после шествия памяти Бориса Немцова, мемориал зачистили городские коммунальные службы.
В государственном бюджетном учреждении «Гормост» тогда заявили, что «большое скопление цветов, лампад, фотографий и другой памятной атрибутики затрудняет обеспечение безопасности людей, которые пользуются инженерным сооружением на Москва-реке».
Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года.