На Калужском шоссе в Новой Москве обрушился строящийся тоннель. Эту информацию «Новой газете» подтвердили в пресс-службе МЧС по Москве.

Фото: Форум Новой Москвы / «Вконтакте»

При строительных работах произошло частичное обрушение автомобильного тоннеля на площади 40 кв. метров. В ведомстве отметили, что обрушились конструкции со свежим бетоном.

Фото: Форум Новой Москвы / «Вконтакте»

В результате происшествия есть пострадавшие, их число неизвестно. Под завалами могут находиться люди.

По данным Интерфакса, в результате происшествия погиб один рабочий. На месте инцидента работают подразделения экстренных служб.

По словам очевидца, в настоящее время на месте также работают медики и сотрудники МЧС.

«Стоят три реанимации, две скорые уехали раньше. Приехал Следственный комитет», — рассказала «Новой газете» Маргарита Бочкарева.