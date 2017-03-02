Обновлено: после перерыва четверых подсудимых вернули в зал. Заседание продолжается.

В Московском окружном военном суде продолжаются слушания по делу об убийстве политика Бориса Немцова. На скамье подсудимых пятеро: бывший офицер батальона МВД «Север» Заур Дадаев, предполагаемый киллер, родственники Дадаева братья Анзор и Шадид Губашевы, бывший полицейский Темирлан Эскерханов и знакомый Дадаева Хамхат Бахаев, все они помогали скрыть улики и уехать соучастникам убийства. Дело рассматривает коллегия присяжных.

На заседании в среду подсудимый Шадид Губашев эмоционально выступил перед присяжными, в очередной раз заявив о сфабрикованных доказательствах его вины и обвинительном уклоне судьи. После этого, в четверг, судья Житников начал заседание с решения удалить из зала Шадида Губашева до его допроса (он состоится после представления доказательств стороной защиты). Остальные подсудимые потребовали удалить их всех вместе. Конвой вывел всех из зала суда, в заседании объявлен перерыв.

Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года. По версии следствия, это было заказное убийство по найму, организатором считается Руслан Мухудинов, водитель бывшего замкомандира батальона «Север» Руслана Геремеева, дальнего родственника Рамзана Кадырова. За убийство киллеры получили 15 миллионов рублей. Мотив преступления не установлен.