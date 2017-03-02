Департамент здравоохранения города Москвы подтвердил гибель одного человека в результате обрушения тоннеля на Калужском шоссе.

«Один летальный, трое пострадавших с различной степенью тяжести госпитализированы в столичные клиники. Медицинская помощь будет предоставлена в полном объеме», — сообщили «Новой газете» в пресс-службе департамента.

Между тем, в Мосгосстройнадзоре опровергают информацию о гибели человека. В ведомстве утверждают, что в результате обрушения пострадал один человек.

На месте продолжают работать спасательные службы.

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В четверг на Калужском шоссе в Новой Москве обрушился строящийся тоннель. Ранее СМИ сообщали об одном погибшем и нескольких пострадавших.