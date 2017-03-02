Верховный суд России объяснил большое число обвинительных приговоров тем, что 90% подсудимых признают свою вину. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя председателя ВС РФ Владимира Давыдова.

По данным Давыдова, 90 из 100 подсудимых признают свою вину в процессе судопроизводства, в 65% случаев дело сразу рассматривается в особом порядке (особый порядок подразумевает изначальное признание вины обвиняемым, при этом его срок наказания может составить не более двух третей от максимально предусмотренного законом — ред.).

«Некоторые издания публикуют свои соображения по поводу оправдательных приговоров, что их должно быть 18-20%. Их при всем желании не может быть столько, максимум 10%», — заявил Давыдов.

Он подчеркнул, что СМИ напрасно критикуют действующую модель судопроизводства.

В 2015 году глава Следственного комитета России Владимир Маркин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» объяснил низкий процент оправдательных приговоров тщательным процессом предварительного следствия и малой заинтересованностью в процессе предоставляемых государством бесплатных адвокатов.

«Сегодня мы имеем 0,4% оправдательных приговоров по [уголовным делам]. И это говорит лишь о том, что следствие очень квалифицированно и все дела, которые оно передавало в суд, расследовались тщательно, объективно и беспристрастно», — отметил Маркин.

Мария Константиниди