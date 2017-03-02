В управлении образования Волгодонска утром 2 марта начался обыск, сообщили «Новой газете» в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

«Обыск начался в девять часов утра. В настоящий момент идут следственные действия, поэтому другой информации предоставить не можем», — сообщили в пресс-службе.

По данным «Новой», обыск проводится сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. «Новая газета» направила запрос в ГУ МВД по Ростовской области.

Источник «Новой», хорошо знакомый с ситуацией, сообщил, что ранее уволенную главу управления образования Волгодонска Анну Пустошкину могут арестовать. Он добавил, что обыски также прошли дома у пяти сотрудников управления.

Напомним, 23 января в прокуратуре Волгодонска «Новой газете» сообщили, что расследуют ситуацию с заключением договоров на поставку продуктов питания в школы и детские сады города. На прошедшем в январе заседании гордумы, прокурор Волгодонска Николай Вихтинский заявил, что решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц.

Ранее источник «Новой» сообщил, что ряд директоров школ и детских садов Волгодонска были опрошены сотрудникамми правоохранительных органов в связи с заключением указанных договоров.

По словам собеседника газеты, 56 директоров школ и детсадов могут привлечь к ответственности по ч.1 статьи 285 УК РФ («Нецелевое расходование бюджетных средств»), а руководителя управления образования Анну Пустошкину — по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Анну Пустошкину уволили с должности главы управления образования Волгодонска в середине февраля. Это произошло после проверки городской Контрольно-счетной палаты (КСП), которая показала, что после отмены электронных аукционов закупки были сделаны у единственного поставщика, а сумма потенциальной экономии по 817 договорам на поставку детского питания в городские школы и детсады ориентировочно могла бы составить около 35 млн рублей.