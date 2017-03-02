Главное следственное управление Следственного комитета проверит правомерность разрешения на строительство в защитной зоне Главной (Пулковской) астрономической обсерватории (ГАО), которое выдал директор ГАО РАН Назар Ихсанов.

«Проверка провидится по заявлению местного жителя», — сказал «Новой газете» помощник руководителя СК по Санкт-Петербургу по связям со СМИ Сергей Капитонов.

Как сообщали СМИ, в защитной зоне обсерватории собираются построить жилой комплекс «Планетоград» на 1,5 млн кадратных метров жилой площади и 277 тысяч кадрытных метров — коммерческой, строительство планируют завершить в 2023 году.

«Фонтанка» сообщала, что члены профсоюза Пулковской обсерватории выразили вотум недоверия Ихсанову, занявшему пост руководителя ГАО в 2016 году.

В свою очередь, руководитель ГАО пояснил изданию, что, по его концепции, Пулковская обсерватория должна стать штаб-квартирой, а наблюдения нужно вести на внешних базах, в том числе из космоса.

Ранее Интерфакс, ссылаясь на Федеральное агентство научных организаций России, опроверг информацию о том, что руководство обсерватории направило обращение о строительстве в защитной зоне.

План застройки территории вокруг Пулковской обсерватории, передача Исаакиевского собора РПЦ, а также слияние Российской Национальной и Российской Государственной библиотек, должны стать одной из тем марша «В защиту Санкт-Петербурга» 19 марта.

Пулковская обсерватория была открыта в августе 1839 года. В настоящий момент она является основной астрономической обсерваторией Российской академии наук.

Максим Прошкин