Генеральная прокуратура России направила во Францию запрос об экстрадиции экс-владельца Межпромбанка Сергея Пугачева, обвиняемого в хищении средств в крупном размере, сообщает РИА Новости.

«Сегодня, 2 марта 2017 года, замгенерального прокурора РФ Саак Карапетян направил в министерство юстиции Французской Республики запрос о выдаче для привлечения к уголовной ответственности бывшего владельца Международного промышленного банка Пугачева", — сообщили в ведомстве.

Напомним, в 2014 году Интерпол по запросу России объявил Пугачева в международный розыск. Банкир в это время находился в Великобритании. С 2015 года он, предположительно, проживает во Франции.

В феврале прошлого года Пугачева приговорили заочно к двум годам тюрьмы за неуважение к суду. В мае стало известно об аресте активов Пугачева во Франции, Люксембурге и на Каймановых островах.

Максим Прошкин