Следствие завело новое уголовное дело против бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, полковника Дмитрия Захарченко, сообщает РИА Новости.

«Он подозревается по двум эпизодам получения взятки», — рассказал следователь на заседании в Басманном суде Москвы.

Напомним, Дмитрия Захарченко задержали 8 сентября. Изначально в отношении него возбуждили дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование производству предварительного расследования», а позже — о получении взятки в семь миллионов рублей от неустановленного лица.

При обыске в квартире сестры полковника Захарченко обнаружили более 8,5 млрд рублей в иностранной валюте. Сам Захарченко утверждает, что, он не имеет никакого отношения к этим деньгам.

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В конце сентября Захарченко уволили со службы в МВД. 22 ноября Пресненский суд Москвы арестовал счета по делу полковника. В суде заявили, что дело расследуется под грифом «секретно», поэтому не могут сообщить, кому точно они принадлежат.