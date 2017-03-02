Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова прокомментировала расследование фонда Борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайном имуществе» Дмитрия Медведева.

«Материал Навального носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, — бессмысленно», — приводит слова Тимаковой ТАСС.

Ранее в четверг Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о резиденциях премьер-министра Дмитрия Медведева.

ФБК утверждает, что Медведев связан с несколькими дорогими объектами недвижимости, которые принадлежат благотворительным фондам и близким к ним структурам. Управляющими этих объектов называются друзья и однокурсники Медведева, а также его «доверенные лица».

В частности, в расследовании рассказывается об усадьбе в поселке Знаменское на Рублевке стоимостью около 5 млрд рублей, резиденции в Курской области, виноградниках в районе Анапы, особняке Псехако на Красной поляне, участке около деревни Маслово на Рублево-Успенском шоссе, а также об усадьбе Миловка в Плесе, особняке в Петербурге и двух участков у моря в Краснодарском крае.

Помимо этого в расследовании утверждается, что у Медведева есть виноградник в Италии, а связанный с премьер-министром офшор владеет двумя яхтами.

Авторы расследования утверждают, что, фонды, якобы связанные с Медведевым, получили 70 млрд рублей в виде пожертвований и кредитов. В частности, в расследовании рассказывается о роскошной усадьбе площадью 3000 кв. м в поселке Знаменское, которую олигарх Алишер Усманов пожертвовал фонду «Соцгоспроект», связанному с фондом «Дар». Председателем наблюдательного совета фонда является одногруппник Медведева Илья Елисеев.

Юристы Фонда борьбы с коррупцией намерены обратиться в Следственный комитет с требованием повести проверку по изложенным в расследовании фактам.