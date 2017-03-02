Европарламент лишил главу французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен депутатского иммунитета из-за обвинений прокуратуры Нантера в «распространении изображений актов насилия», сообщает Интерфакс.

Таким образом, депутаты Европарламента поддержали аналогичное решение Комитета Европарламента по юридическим вопросам, принятое 28 февраля.

В декабре 2015 года Марин Ле Пен опубликовала в своем твиттере фотографии убийства нескольких заложников боевиками «Исламского Государства» (организация признанна в России террористической и запрещена).

Следователи Франции начали расследование. Парламентарию может грозить тюремное заключение сроком до трех лет или штраф до 75 тысяч евро.

Сама Ле Пен, как передает ТАСС, считает обвинения политическими.

Судебное разбирательство может продлиться более года, оно не помешает Ле Пен принять участие в президентских выборах, первый тур которых назначен на 23 апреля. Марин Ле Пен называют одним из главных претендентов на победу.

Напомним, ранее обвинения предъявили руководителю аппарата «Национального фронта» Катрин Гризе. Ее обвинили в незаконном присвоении средств, полученных путем превышения должностных полномочий.

Подготовила Юлия Суханова